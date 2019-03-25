الأحساء 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسنظم قسم القلب في مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في الأحساء ، أمس ، المؤتمر السنوي الثالث عشر لأمراض القلب ، بمشاركة 15 متحدثاً من مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الأمير سلطان للقلب بالأحساء ، وبحضور عدد من الاستشاريين والأخصائيين والممارسين الصحيين ، وذلك في مقر المستشفى بالأحساء.وأوضح المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن العرفج أن المؤتمر يلقى الكثير من الاهتمام من المشاركين، الذين يحرصون على المشاركة من أجل الاستزادة بالمعلومات الطبية الدقيقة في هذا المجال ، حيث يتناول مؤتمر هذا العام الجديد في علوم أمراض القلب ، وعرض أحدث الأساليب العلمية في علاج مرضى القلب.وأشار الدكتور العرفج إلى أن المؤتمر يأتي ضمن من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقيمها الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، حرصاً منها للنهوض بالعمل الطبي، والوصول إلى أعلى درجات الخدمة الطبية المتميزة، التي تمكننا من خدمة المريض بالشكل المطلوب، الأمر الذي يجعلنا نقيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة.من جهته بين رئيس المؤتمر الدكتور عبد الجبور أن المؤتمر تناول أحدث ما توصلت إليه الدراسات الطبية الحديثة في هذا المجال، وتناول أوراق بحثية قدمها أستشاريين من مستشفى الملك عبدالعزيز ومجمع الملك فهد الطبي ومركز الأمير سلطان لطب القلب بالأحساء ، مشيرا إلى أن المؤتمر تضمن ورش عمل لتدريب الأطباء على أحدث أساليب العلاج والتشخيص ، كما تضمن حملة توعوية للوقاية من أمراض القلب ومسبباته للزائرين في المستشفى.// انتهى //13:21ت م0090