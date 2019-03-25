الطائف 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسوقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على الاستعدادات الجارية لمهرجان الورد الطائفي 15، الذي سيقام بمنتزه الردف خلال الفترة من 28 رجب الجاري وحتى 18 شعبان من العام الحالي، شملت الجهود والإعداد والتجهيز في إنشاء سجادة الورد والزهور، وتنفيذ الأعمال التجميلية بموقع المهرجان، وتهيئة مداخل ومخارج المتنزه ، إلى جانب تنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الخدمات العامة من إنارة وتمديدات كهربائية وإضاءة تجميلية، وصيانة المرافق الخدمية بمنتزه الردف والمواقع المحيطة، وتهيئة مواقع الفعاليات والأنشطة المرافقة، وتجهيز النافورة التفاعلية، وتأهيل الممشى والأسيجة والأرصفة والألعاب الرياضية، وتعزيز ألعاب الأطفال والجلسات العائلية.وأهاب أمين الطائف المهندس بن هميل بتظافر الجهود بين الأمانة وجميع القطاعات المختصة من الشركاء، وتذليل العقبات كافة، وتوفير جميع الإمكانات لإظهار مهرجان الورد الطائفي لهذا العام بالشكل الذي يليق بهذه المحافظة السياحية والزراعية، وقام بجولة موسعة على الاعمال الجارية، مطلعاً على سير العمل بجميع التجهيزات.واستمع من المختصين بالإدارة العامة للحدائق والتجميل إلى شرح عن الأعمال الجارية، والتصاميم الجديدة لسجادة الورود والزهور، والأعمال التي ستنفذ للأسرة والطفل، وكميات شتلات الزهور والورود التي ستوزعها الأمانة على على الزوار، إضافة إلى جهود إقامة المحمية الزراعية والمشتل ونموذج الحديقة المنزلية، والفعاليات والبرامج التي ستقام على مدار أيام المهرجان.وشدد على ضرورة تهيئة المرافق والخدمات لاستقبال كثافة كبيرة من الزوار، وتعزيز الأعمال التنظيمية بما يحقق النجاح المأمول للمهرجان، والتنسيق المبكر مع الشركاء بالقطاعين العام والخاص، وتأمين المشاركة الفعالة لمزارعي الورد والمنتجين وللأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الشرائح، ودعم الجهد التوعوي بأهمية المحافظة على المرافق العامة والمسطحات الخضراء والحفاظ على النظافة.// انتهى //13:25ت م0091