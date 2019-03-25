الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسدشن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم, فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان والذي تنفذه المملكة هذا العام للمرة العاشرة على التوالي تحت شعار ( الأسنان صحة وجمال).وتأتي مشاركة الصحة في هذا اليوم ضمن إطار الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان التي تركز بدورها على الجانب الوقائي لخفض نسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان بالدول الخليجية, حيث سيتم بإذن الله إجراء فحص الفم والأسنان لمنسوبي ديوان الوزارة وأطفالهم وتطبيق مادة الفلورايد الموضعي على أسنان الأطفال وتوزيع فرش ومعاجين الاسنان المجانية.كما سيتم تكثيف الفعاليات الوقائية والتوعوية في مجال صحة الفم والأسنان لهذا الأسبوع في كافة المناطق والمحافظات سواء بالمدارس أو المجمعات التجارية وأماكن التنزه.وأوضحت الصحة أن هذا الأسبوع يهدف إلى توعية كافة أفراد المجتمع بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان والإجابة على استفسارات الزوار.وتشمل فعاليات الأسبوع فحص الفم والأسنان وتطبيق الفلورايد الموضعي وتوزيع عينات مجانية من فرش ومعاجين الأسنان إضافة الى نشاطات التوعية والثقيف الصحي من خلال المواد المطبوعة والمرئية.// انتهى //14:42ت م0127