المهرة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسزار مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة المهرة عبدالله العنقري , مبنى جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة والتقى بقيادات الجمعية.وتعرف العنقري على أعمال وأنشطة الجمعية والمهام التي تقوم بها وكذلك الأنشطة التي نفذتها خاصة أثناء الكوارث التي مرت بها المحافظة من أعاصير والتي كان آخرها إعصار لبان المدمر .وعبرت قيادة الجمعية عن شكرها وتقديرها للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة عن أبناء المحافظة.// انتهى //14:45ت م0129