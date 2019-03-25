تبوك 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واستواصل وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة, وذلك في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "نأتي إليك" وحرص الأحوال المدنية على تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر الجهات الحكومية والخاصة والعديد من المهرجان والمناسبات بتبوك ومحافظاتها.وقدمت الوحدة المتنقلة وعلى مدى يومين, خدماتها للرجال من المراجعين ومنسوبي أمانة منطقة تبوك، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للنساء وذلك بالثانوية السابعة وتستمر على مدى ثلاثة أيام, في حين تقدم خدماتها غداً مستهدفة الرجال, وذلك في المحكمة العامة بتبوك , كما تستضيف الثانوية الواحدة والعشرون بعد غدٍ وعلى مدى يومين الوحدة المتنقلة لتقديم خدماتها للنساء.وتشمل الخدمات المقدمة من الوحدة المتنقلة، خدمات السجل المدني من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية (الزواج-الطلاق-الوفاة) وطباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية لعموم المواطنين والمواطنات، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد، والحرص على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.// انتهى //14:45ت م0130