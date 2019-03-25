نجران 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي اللواء ركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبد العزيز قائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي المشرف على قوات الحرس الوطني بالمنطقة الجنوبية, أن معنويات الجنود المرابطين في الحد الجنوبي من القوات المشتركة كافة مرتفعة بدعوات ومساندة الشعب السعودي, مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة نجران، من خلال الكلمات العلمية والدعوية التي تنظمها, بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.ونوّه سموه خلال لقائه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبد الرحمن بن سعد العصيمي بما حققه المرابطون في الأزمات التي يمر بها الحد الجنوبي كافة تضاف لما تحقق في الأزمات السابقة مثل حرب الخليج أو حرب المعتدي الحوثي الأولى والثانية, موضحًا سموه التكاتف من الجميع لرفع معنويات أبنائنا المرابطين المصابين في مستشفيات خميس مشيط أو في جدة ومستشفيات المنطقة الشمالية والغربية.وأشاد سموه بما يقوم به خطباء المساجد ومن دعاء كل جمعة للجنود المرابطين في الحد الجنوبي ولداخل اليمن الشقيق، ولجميع القوات المشتركة داعين الله لهم بالنصر والتمكين.من جانبه أوضح العصيمي خلال زيارته للحد الجنوبي أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي وجه بتقديم كل ما تحتاجه القوات المشاركة في الحد الجنوبي من خدمات تحقق رسالة الوزارة وبرامجها المتنوعة على الشريط الحدودي.// انتهى //14:45ت م0131