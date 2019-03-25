تبوك 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واستفقدت مديرة إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك هدى عبدالله المندح أمس, المدارس بمحافظة حقل وأنشطتها اللاصفية, ترافقها رئيسة الشؤون التعليمية بالمحافظة ابتسام العطوي.وجرى خلال الجولة التفقدية مناقشة الخطط وآلية تنفيذ الأنشطة مع قائدات المدارس ورائدات النشاط ومشرفات ومنسقات البرامج في المدارس كافة التي جرى زيارتها بمدينة حقل.وأكدت المندح في ختام زيارتها أن تفعيل ساعة النشاط يحقق رفع نواتج التعليم والتحصيل الدراسي كونها تعزز مختلف الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية والمهنية لدى الطالبات، موجة شكرها لمكتب التعليم بالمحافظة وللمشرفات وقائدات ورائدات النشاط بالمدارس للاهتمام والجهود المبذولة في المتابعة والتنفيذ والحرص على رفع مستوى التحصيل الدراسي أثناء تفعيل الأنشطة كافة.// انتهى //14:47ت م0133