لندن 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسعاودت قوات النظام السوري قصفها الصاروخي على أماكن في منطقة الكتيبة المهجورة في الريف الشرقي لإدلب، كما استهدفت مناطق في بلدة كفرزيتا، في ريف حماة الشمالي الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام استهدفت في قصف بري مناطق في قرية الشريعة بريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة إلى مناطق في بلدة كفر حمرة ومنطقتي صالات الليرمون وضهرة عبد ربه في ضواحي مدينة حلب الشمالية الغربية.// انتهى //14:48ت م0135