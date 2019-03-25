بريدة 18 رجب 1440 هـ الموافق25 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة مساء غدٍ, الحفل الرئيسي لتخريج الدفعة الـ 16 من طلاب جامعة القصيم، الذي يقام بمقر الملعب الرياضي بالمدينة الجامعية في المليداء، ثم ستتوالى احتفالات كليات الجامعة على مدى الأيام القادمة تباعا.وسيقام حفل تخرج الطالبات بعد غدٍ الأربعاء في ذات المقر للمعلب الرياضي، حيث أنهت اللجان التنظيمية كافة الاستعدادات للاحتفاء بعدد كبير من الخريجين والخريجات من 38 كلية موزعة على مختلف محافظات المنطقة.وهنأ معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أبنائه من الخريجين والخريجات الذين يقطفون ثمرة التخرج هذا العام ليلتحقوا بسوق العمل بالمملكة بما اكتسبوه من علم ومهارة وتدريب خلال سنوات دراستهم الجامعية، معبرا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، لرعايته الحفل ومشاركته لأبنائه من الطلاب فرحتهم بيوم التخرج.وستشهد كليات الجامعة في مختلف محافظات المنطقة احتفالات مماثلة بخريجيها، حيث تقيم كلية العلوم والآداب بضرية احتفالها يوم الخميس 21 رجب، فيما تحتفل كلية العلوم والآداب برياض الخبراء وكلية العلوم والآداب بالبدائع يوم الإثنين 25 رجب، وكلية العلوم والآداب بالرس، وكلية الأعمال يوم الأربعاء الموافق 27 رجب 1440هـ، في حين تقيم كلية العلوم والآداب بالنبهانية وكلية العلوم والآداب بعقلة الصقور احتفالهما بالخريجين يوم الخميس 28 رجب.وتحتفل كلية العلوم والآداب بالمذنب بخريجيها يوم الأحد 2 شعبان، في حين تقيم كلية الطب والصيدلة بعنيزة احتفالها يوم الخميس 20 شعبان، وتختتم احتفالات التخرج في كلية العلوم والآداب بعنيزة يوم الخميس 27 من شهر شعبان القادم.// انتهى //14:52ت م0137