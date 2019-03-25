أبها 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسافتتح محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم، مكتبًا للأحوال المدنية بإدارة سجن محافظة بيشة.وأكد مدير عام فرع الأحوال المدنية بمنطقة عسير قاسم بن سعيد القرني، أن افتتاح هذا المكتب يأتي في إطار حرص وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على تقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع بمن فيهم نزلاء السجون ، مبينًا أن المكتب مُجهّز بأحدث وسائل التقنية وتقدم فيه جميع الخدمات كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية من ولادة، ووفاة، وزواج، وطلاق، وذلك لضمان تسجيل الواقعات المدنية للنزلاء.// انتهى //14:52ت م0138