حائل 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسشاركت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل في الفعاليات المصاحبة للأسبوع البيئي 2019م تحت شعار " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا " الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل يوم السبت الماضي, وينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة, وذلك بمنتزه مشار الوطني.وأوضح مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة خالد بن عيد الجمعان أن سمو نائب أمير منطقة حائل أنضم للبرنامج الوطني لترشيد واستهلاك المياه "قطره" واستلم الشهادة الخاصة بذلك, مشيرًا إلى أن المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على مشروعات المياه بالمنطقة والخدمات التي تقدم من أجل الإسهام في رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة و تفعيل دور الإدارة العامة لخدمات المياه في الحفاظ على البيئة والإسهام في الحد من التلوث البيئي وزيادة الغطاء النباتي.// انتهى //14:53ت م0139