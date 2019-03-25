الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأقر المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ 85 الذي عقد برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس ، مشروع استراتيجية السجلات الصحية الوطنية أحد المشاريع التطويرية للمركز الوطني للمعلومات الصحية بالمجلس الهادف إلى إنشاء سجلات صحية وطنية لتكون مصدراً وطنياً مهماً يوفر المعلومات عن المشاكل الصحية في المملكة التي يعتمد عليها صنّاع القرار والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية لتقييم وتحسين جودة الخدمات المقدمة.كما أقر المجلس مؤشرات الأداء لأقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للقطاعات الصحية في المملكة، بالإضافة إلى اعتماد المعايير الهندسية التي يجب أن تتوفر في سيارات إسعاف المرضى، وكذلك تمت الموافقة على الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الاخصائيين النفسيين والعلاج النفسي الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس مع أخذ ملاحظات الأعضاء الموقرين على الخطة تمهيداً للبدء في التنفيذ، وذلك لتعزيز الجهود الرامية لتحسين ممارسة الاخصائيين النفسيين وممارسة العلاج النفسي لتكون خدمة صحية ذات جودة معيارية وفق الاشتراطات العلمية ولتقديم خدمة بجودة عالية عبر منافذ الخدمات الصحية المتخصصة والمختلفة ولجميع سكان المملكة تماشياً مع الرؤية الوطنية الطموحة لعام 2030.واطلع المجلس على نتائج تطبيق السجل الأساسي الإلكتروني والمتضمن تعاون القطاعات الصحية في تزويد المركز الوطني للمعلومات الصحية في المجلس الصحي السعودي ببيانات المرضى المسجلين في مرافقهم الصحية في المملكة، حيث قام المركز بإعداد هذا السجل بهدف توفير ملف صحي إلكتروني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لإنشاء مُعرف هوية الملف الصحي الموحد لجميع سكان المملكة "المواطنين والمقيمين "، حيث سيتم تغطية الملف الصحي بما يقارب 70% من سكان المملكة بنهاية عام 2020م.كما ناقش المجلس سياسات ومعايير الطب الاتصالي في المملكة التي أعدها المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس الصحي السعودي التي ستسهم في جودة التطبيب عن بُعد في المملكة، على أن يقوم المركز بمزيد من الدراسة في هذا الشأن والعرض على المجلس بما يستجد عنها في اجتماعه القادم.واستعرض المجلس تقرير سير العمل بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء واستراتيجية المركز فيما يتعلق بزراعة الأعضاء والتبرع بها، وكذلك تقرير فريق التطوير المؤسسي للأمانة العامة بالمجلس الصحي السعودي فيما يتعلق باستراتيجية تطوير الأمانة العامة للمجلس.وكرم معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال الاجتماع الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الأسبق محمد بن سليمان الحسين ،ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية البشرية المجتمعية الأسبق محمد بن صالح آل الشيخ على ما قدماه من جهود متميزة خلال فترة عضويتهم في المجلس.// انتهى //14:54ت م0140