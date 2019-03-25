عمّان 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسافتتحت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات الورشة العلمية حول الشراكة العالمية في استكشاف الفضاء والابتكار، بمشاركة أكثر من 100 خبير وعالم وباحث ومختص في علوم واستكشاف الفضاء يمثلون أكثر من 35 دولة من أنحاء العالم بمن فيهم رؤساء وكالات الفضاء ومديرون تنفيذيون من شركات رائدة في مجال الفضاء والطيران والوزارات الحكومية وكبار الباحثين والأكاديميين.وتهدف الورشة التي ينظمها المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة بمقره في العاصمة الأردنية عمان، وبالشراكة مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي بالأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات حول علوم واستكشاف الفضاء، والاستفادة من خبرات ومهارات علماء الفضاء المشاركين من مختلف أنحاء دول العالم.وأكدت مدير شؤون الفضاء الخارجي بالأمم المتحدة سمونيتا دي ديبو أن استكشاف الفضاء له عوائد تنموية واقتصادية، وقد أثار هذا اهتمام المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم مؤخراً اختيار أولويات محورية في مجال الفضاء، من أبرزها الشراكة الدولية في مجال استكشاف الفضاء حيث تم تأسيس فريق عمل لهذه الغاية برئاسة الأردن.وقالت رئيسة الاتحاد الدولي الفلكي البروفيسور ايونديشوك: إن الاتحاد يضم أكثر من 13 ألف عضو يمثلون أكثر من 82 دولة، ويهدف إلى نشر علوم الفلك، لافتة الانتباه إلى أن الفرص لغايات تطوير علم الفلك وتسخيره من أجل التعاون الإقليمي والدولي متاحة.ويعرض المشاركون في الورشة أكثر من 55 ورقة علمية تتحدث عن أهمية القطاع الفضائي في التنمية، ومناقشة البحوث الاستكشافية والابتكارية الحديثة، فضلاً عن التطورات في علوم وتكنولوجيا الفضاء، يقدمها خبراء وباحثون وأكاديميون مختصون في استكشاف الفضاء ورؤساء وكالات فضاء دولية.// انتهى //16:00ت م0193