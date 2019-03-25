حفر الباطن 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسشارك ٢٢٤ طالباً من إدارة تعليم حفر الباطن اليوم في مسابقة الكانجارو الدولية في الرياضيات بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماطر بن عويد الظفيري الذي أشرف على سير إجراءات اختبار المسابقة، وذلك على مسرح إدارة التعليم بحفر الباطن.وأوضح رئيس قسم رعاية الموهوبين بتعليم حفر الباطن عزيز بن دخيل الظفيري أن الهدف من المسابقة تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة على تطبيق الرياضيات في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرات الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزءٍ من أجزاء العالم.وأشار الى أن المسابقة استُحدثت عام 1980م في أستراليا ونجحت نجاحاً كمسابقة وطنية على مستوى أستراليا، ثم انتقلت إلى فرنسا في عام 1991، وسجل في نسختها الأولى ما يقارب 120 ألف طالب، على إثر ذلك النجاح شاركت 21 دولة أوروبية في المسابقة، وتمّ اقتراح إنشاء منظمة "كانجارو بلا حدود"Kangaroo Without Borders، وفي عام 1995 سُجلت المسابقة رسمياً في باريس.وأضاف الظفيري أن المملكة العربية السعودية تقدمت بطلب الانضمام إلى المنظمة رسمياً في عام 2016م، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وتمّت الموافقة بالإجماع على انضمام المملكة إلى منظمة "كانجارو بلا حدود".// انتهى //16:00ت م0194