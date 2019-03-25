القاهرة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها إنه حان الوقت للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إن هذه التصريحات تعد مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار (497) لعام 1981، الذي عد قرار إسرائيل بضم مرتفعات الجولان لاغية وباطلة، والقرارين (242) و(338) اللذين طالبا إسرائيل بالانسحاب الفوري من الجولان المحتل واللذين كانا أساس عملية السلام التي انطلقت في مدريد برعاية أمريكية عام 1990.وشدد على أن هذه التصريحات مخالفة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1980 (القرار رقم 35 - 122) الذي أدان فرض سلطات الاحتلال تشريعاً ينطوي على إحداث تغيير في طابع ومركز الجولان المحتل، والقرار رقم (35 - 207) لعام 1980 والذي يجدد الرفض الشديد لقرار سلطات الاحتلال بضم الجولان.وأشار الاتحاد إلى أن هذه التصريحات تعبر عن عقلية الهيمنة المسيطرة على الإدارة الأمريكية، حيث أنها لن تغير في واقع الحال شيئًا لأن الجولان عربي سوري كان وما يزال وسيبقي، داعيًا المنظمات العربية والدولية الصحفية والمهنية؛ لإدانة هذه التصريحات واعتبار كل ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات في الجولان السورية باطلة ولاغية ولا قيمة قانونية لها.// انتهى //16:10ت م0195