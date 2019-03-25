لندن 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسعقد مجلس الوزراء البريطاني برئاسة تريزا ماي اليوم في لندن، لقاءً استثنائياً لمناقشة عملية الخروج الأوروبي.وقالت وسائل إعلام محلية أن الاجتماع يأتي في إطار بحث أفضل الطرق للدفع باتجاه موافقة مجلس العموم على مسودة اتفاقية المغادرة الأوروبية.ومن المتوقع بحسب المصادر أن تلتقي رئيسة الوزراء تريزا ماي في وقت لاحق اليوم زعيم المعارضة جيرمي كوربين لذات السبب.ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية إكمال استعداداتها لسيناريو المغادرة البريطانية دون اتفاق.// انتهى //16:11ت م0196