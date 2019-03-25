رام الله 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم، إنها بعثت رسائل عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والقانونية، لمطالبتهم بسرعة التدخل لوقف ما يجري من "مجزرة حقيقية بحق أسرانا الأبطال".وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري عمر أبو بكر، أن محامي الهيئة توجهوا اليوم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع ومستشفى "أساف هروفي" في الرملة، لمتابعة حالة الأسرى الذين اعتدي عليهم وضربوا ونُكل بهم في سجون النقب وريمون ونفحة وايشل وجلبوع.وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو ترى في قمع الأسرى والاعتداء عليهم، وسيلة لكسب أصوات الناخبين الإسرائيليين في الانتخابات المقبلة، داعيًا إلى فضح هذه الممارسات أمام الرأي العام الدولي.مما يذكر أن 25 أسيرًا أصيبوا بجروح متفاوتة، ليلة الأحد، بعد قمع قوات الاحتلال للأسرى في سجن النقب، بينهم أسيران وصفت حالتهما بالحرجة هما: إسلام يسري وشاحي، وعدي عادل سالم، كما اقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، فجر الاثنين، كلا من سجن ريمون ونفحة وايشل وجلبوع، مدججة بالأسلحة والهراوات واعتدت على الأسرى.// انتهى //16:16ت م0198