القدس المحتلة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وطلبة تلمود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بان 35 مستوطنًا و 43 طالبًا تلموديًا، اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، استمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.فيما انتشرت قوات الاحتلال في محيط مصلى ومبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين وجولاتهم، في الوقت الذي واصلت فيه احتجاز بطاقات الشبان خلال دخولهم إلى المسجد من البوابات الرئيسية "الخارجية".// انتهى //16:17ت م0199