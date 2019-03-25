الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأقيمت اليوم ضمن مؤتمر الأرشيفات العربية الذي ينظمه حالياً المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بعنوان "دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية" في الرياض ،ورشة عمل بعنوان " التشريعات السعودية في مجال الوثائق والمحفوظات" ،قدمها المستشار القانوني مدير الادارة العامة لاستقبال وتنظيم الوثائق عبدالمحسن بن هداب الهداب .وتطرق الهداب ضمن محاور الورشة، إلى نبذة عامة عن دور المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في الإشراف والمتابعة على الأجهزة الحكومية فيما يخص تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالوثائق والمحفوظات.وتحدث عن نظام الوثائق والمحفوظات وأنواع الوثائق والمحفوظات في المملكة ومدد حفظها وأنواع ودرجات السرية والمهام المطلوبة من الأجهزة الحكومية في تطبيق اللوائح.وتناول الهداب آلية البرنامج الرقمي الموحد المزمع تنفيذه من قبل المركز لبناء مركز معلومات للمملكة العربية السعودية يمكن من خلاله تحديد الوثائق التي يمكن الاطلاع عليها والوثائق ذات الطابع السري ومدد حفظ كل وثيقة وبداية ونهاية حفظها .// انتهى //16:21ت م0200