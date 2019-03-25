بيروت 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسقالت مؤسسة القدس الدولية في بيروت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستكمل محاولاتها للاستفراد بمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وفرض سيطرتها عليه في أعقاب إصدار محكمة الصلح قرارًا يقضي بإغلاق المصلى.وأكدت المؤسسة في بيان اليوم أن أذرع الاحتلال لا تتوقف عن استهدافها للمسجد الأقصى من خلال اقتحامه واستمرار حملة الاعتقالات والإبعاد التي تطال حراس الأقصى والمقدسيين، في سياق إفراغ المسجد من الوجود البشري.وأوضحت أن عدد المعتقلين في مدينة القدس بلغ خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 315 مقدسيًا، من بينهم نساء وأطفال وشبان وحراس للأقصى، وتم تحويل عدد كبير منهم إلى الحبس المنزلي، فيما أبعدت سلطات الاحتلال منهم 140 عن الأقصى.وأفادت المؤسسة ـ التي تتخذ من بيروت مقرا لها ـ أن سلطات الاحتلال هدمت خلال الأسبوع الماضي منزلين في منطقة القبة جنوب القدس، ما أدى إلى تشريد عائلتين من 10 أفراد معظمهم من الأطفال.وأدانت مؤسسة القدس الدولية موافقة رئيس الوزراء الاسرائيلي على بناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية.// انتهى //16:27ت م0201