الدمام 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسقام رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المكلف عبدالرحمن بن حمود الضحيان بزيارة للمحكمة العامة بالدمام؛ والتقى رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبدالحميد بن سعود البديع , وأثنى على جهود الهيئة في خدمة المشمولين بنظامها، كما أشاد فضيلته بحرص مسؤولي الهيئة على التواصل بشركائهم في العمل (المحاكم)وخدمة عملائهم (المستفيدين) وتذليل صعوبات العمل.بعد ذلك قام رئيس الهيئة عبدالرحمن الضحيان بزيارة لرئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الدكتور عبدالسلام بن عبدالله الغامدي الذي شكر مبادرة الهيئة بهذه الزيارات.ثم التقى رئيس الهيئة بموظفي مكتب الهيئة بالمنطقة الشرقية، ومراجعي المكتب، كما زار المبنى الجديد للهيئة الذي يجري العمل على إنشائه والتقى بالمهندس المسؤول عن المشروع.وأشار رئيس الهيئة المكلف الضحيان أن زيارة فروع الهيئة ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمشمولين بولايتها ؛ إنما تأتي تنفيذا للأوامر السامية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن،وتوجيهات مجلس إدارة الهيئة، وأردف أن الهيئة حريصة على مد الجسور والتواصل باستمرار مع شركائها في المنظومة العدلية والتحاور معهم من أجل تقديم خدمة متميزة ومثالية للمستفيدين، وأن الهيئة نجحت خلال الفترة القصيرة من عمرها في إدخال بيانات أكثر من نصف المستفيدين بعد استلامها من بيوت المال الموجودة في مختلف مناطق المملكة والتي يتجاوز عددها أكثر من 250 بيت مال في المحاكم، وتبقى القليل من بيوت المال الذي يجري حاليا العمل على استلامه.// انتهى //16:33ت م0202