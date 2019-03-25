الأحساء 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسافتتح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى اليوم، المعرض السنوي لبرامج وخدمات التوجيه والإرشاد تحت شعار "للرؤية أجيال"، وذلك بقاعة واحة التقنية للفعاليات والمعارض بالمعهد الصناعي الثانوي الأول بمحافظة الأحساء.واشتمل المعرض على 17 جناحاً, بمشاركة 10 مدارس و 12 جهة ممثلة من إدارة التعليم ومكاتب الإشراف والمعهد الصناعي الثانوي الأول وإدارة مرور الأحساء وجمعية غوث للتوعية والإنقاذ ومعهد ريادة وجمعية نقاء وإدارة مكافحة المخدرات والجمارك السعودية, حيث بلغ عدد الزوار في اليوم الأول للمعرض 2000 طالب و زائر .وأبدى العيسى إعجابه بالمعرض وما يتجسد فيه من رؤية المملكة نحو تنمية وتطوير الموارد البشرية من خلال المعارض التعريفية والشراكة المجتمعية بين أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة, حيث تجسد روح التعاون والتكامل، مقدماً شكره للقائمين على المعرض والجهات المشاركة على حسن الإعداد والتنظيم.حضر الافتتاح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالأحساء عبدالله بن علي بن عبدالواحد العبدالواحد, ومدير عام جمرك مطار الأحساء الدولي عالي بن محمد الدوسري, ووكيل التدريب بالمعهد الثانوي الصناعي إبراهيم بن أحمد النويصر, ومدير معهد ريادة الأعمال المهندس ناصر بن عبدالعزيز اليمني, وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بإدارة تعليم الأحساء.// انتهى //16:33ت م0203