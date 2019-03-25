الوديعة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 5 شاحنات تحمل سلالاً غذائية مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مديرية الحزم في محافظة الجوف اليمنية.وتحمل الشاحنات 1,500 سلة غذائية، تزن 111 طنًا، يسعى المركز من خلالها توفير الغذاء لهذه المدينة كباقي المدن والمحافظات اليمنية خصوصاً في ظل الأزمة التي افتعلتها المليشيات الحوثية.// انتهى //16:34ت م0204