الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأشاد معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق بن علي الغانم بمواقف المملكة العربية السعودية التاريخية والحالية قيادة وحكومة وشعباً تجاه دولة الكويت , منوهاً بتشرفه باللقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - .وقال معاليه في تصريح صحفي عقب اجتماعه اليوم مع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس بالرياض ضمن زيارته الحالية إلى المملكة ، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي " تشرفت باللقاء مع خادم الحرمين الشريفين والاستماع إلى توجيهاته ونصائحه كأبنائه من دولة الكويت " .وأكد الغانم بأن المملكة العربية السعودية هي صاحبة الموقف التاريخي الذي لا يمكن أن ينساه أي مواطن كويتي , وكان لها بعد الله الفضل الأول والأكبر في تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم .وأشار معاليه في هذا الصدد إلى الموقف التاريخي للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - عندما أكد على سيادة دولة الكويت " إما أن تبقى السعودية والكويت أو أن تذهب السعودية والكويت " , في أصعب اللحظات وأحلك الظروف , مؤكداً بأن هذه الكلمات محفورة في عقول وقلوب كل الشعب الكويتي يتوارثونها جيلاً بعد جيل ولا يمكن أن تسق بالتقادم .ونوه معالي رئيس مجلس النواب الكويتي باللقاءات التي أجراها معاليه مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية ولقاءه مع معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ , مؤكداً بأن هذه اللقاءات تجسد متانة وخصوصية العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في كافة المجالات .وأشار الأستاذ مرزوق الغانم إلى أن العلاقات البرلمانية تعد رافداً هاماً في تنمية هذه العلاقات , مؤكداً في هذا الصدد على أن التنسيق الكويتي - السعودي مستمر في المحافل الخليجية والإقليمية والدولية بانسجام تام في كافة القضايا .وعبر معالي رئيس مجلس النواب الكويتي في ختام تصريحه عن شكره لمعالي الدكتور عبدالله آل الشيخ على حسن الاستقبال وكرم الحفاوة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية والوفد المرافق لمعاليه .// انتهى //16:35ت م0205