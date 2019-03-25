الخرج 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتييي اليوم فعاليات ملتقى القيادة المدرسية بحضور قيادات التعليم بالمحافظة وقادة المدارس.وأكد الدكتور العتيبي أهمية مثل هذه الملتقيات وأثرها المباشر على الميدان التربوي والتعليمي.من جانب أخرى تناول مدير عام مكاتب التعليم بوزارة التعليم فهد بن الحقباني الانضباط المدرسي وأهميته في تعزيز القيم التربوية والانتماء للطالب والمعلم، مؤكداً بأن الوزارة تولي أهمية كبيرة للعلاقات التعليمية المباشرة للطالب والمؤثرة عليه .وتحدث رئيس قسم شعبة الرياضيات بتعليم عنيزة خالد الواصل عن أهمية التحصيل الدراسي وطرقه وأساليبه وكيفيه معالجة البيانات واستخراج النتائج وتحويلها من القيم الكمية إلى القيم الكيفيه وفق جدول المواصفات.// انتهى //16:35ت م0206