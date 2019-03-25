الباحة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسوقع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط أمس، عقد مشروع إنشاء حدائق وممرات مشاة وسوق خضار وفواكة وسفلتة وأرصفة وأنارة بمحافظة المخواة، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 14,030,179.50 ريالاً، وذلك في مكتبة بالأمانة، بحضور رئيس بلدية محافظة المخواة محمد العويفي.وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمة التي تشهدها مختلف محافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي.// انتهى //17:17ت م0230