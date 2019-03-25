وادي الدواسر 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسرعى محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك , أمس حفل تخريج متدربي وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة وادي الدواسر والسليل ، وذلك على مسرح الكلية التقنية بالمحافظة ، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأولياء أمور المتدربين .وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة آيات من الذكر الحكيم ثم مسيرة الخريجين من جميع أقسام الوحدات التدريبية ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .عقب ذلك ألقى مدير المعهد الصناعي الثانوي بوادي الدواسر المهندس يزيد بن سعود السعود كلمة الوحدات التدريبية المشاركة أكد فيها أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت على تأهيل متدربيها بالمهارات التدريبية التقنية والمهنية ، ليكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في سوق العمل من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وليسهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية ، مهنئاً في الوقت ذاته جميع الخريجين ، متمنياً لهم مستقبلا زاهراً .بعد ذلك ألقى المتدرب عبدالملك سعود الدوسري كلمة الخريجين حث فيها زملائه الخريجين بتقوى الله والعمل الجاد كل في مجاله ، مشيداً بالدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة لمجال التدريب التقني والمهني بجميع أشكاله ، مقدماً الشكر لطاقم المدربين الذين كان لهم الفضل بعد الله فيما اكتسبوه من مهارات ومعارف طوال فترة التدريب.وفي ختام الحفل كرم محافظ وادي الدواسر الخريجين والجهات الداعمة والتقطت الصور الجماعية.// انتهى //17:30ت م0234