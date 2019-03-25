جدة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واساستقبل وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز وزان، بمكتبه في جدة اليوم معالي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقي الدكتور علي العطية ، والوفد المرافق له بحضور عدد من منسوبي الوزارة.ورحب الوزان في مستهل اللقاء بمعالي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقي، معبراً عن شكره على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون معتمري وحجاج بلادهم لتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.من جانبه ثمن العطيه جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن، مثنياً على ما تقدمة من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وارتفاع أعداد المعتمرين العراقيين هذا العام إلى أكثر من 180 ألف معتمر بزيادة ٥٥ ألف معتمر عن العام الماضي.وأشاد معاليه بدور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، والتي هي محل فخر واعتزاز وتقدير الجميع.// انتهى //17:31ت م0235