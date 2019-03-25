ظهران الجنوب 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, تنظم إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بقسم النشاط الطلابي غداً, ملتقى "النشاط الطلابي الرابع " تحت شعار "على الحدود كلنا جنود" في إحدى المدارس الواقعة ضمن نطاق الحد الجنوبي ويستمر يومين.وأوضح مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور ملفي العتيبي لـ "واس", أن الملتقى يقام للمرة الرابعة على التوالي وبمشاركة عدد من مسؤولي وزارة التعليم ومديري التعليم بالمناطق والمحافظات ويستمر لمدة يومين, حيث يشهد الملتقى تكريم أبناء شهداء الواجب والمرابطين على الحد الجنوبي.من جانبه أكد مدير قسم النشاط الطلابي بالإدارة محمد حسين دغش أن الملتقى حظي هذا العام بدعم ومساندة سمو أمير منطقة عسير, مبيناً أن الملتقى يشتمل على العديد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة والمشوقة والهادفة, التي يحيها عدد من المنشدين والشعراء المشهورين .// انتهى //17:34ت م0237