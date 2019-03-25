عـدن 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنتونيا كالفو، والوفد المرافق لها الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن حالياً.وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات وتطورات الاوضاع على الصعيد المحلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.وتطرق اللقاء إلى القضايا الإنسانية والحقوقية، وما ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من انتهاكات سافرة وجرائم حرب بحق اليمنيين.وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على حرص الحكومة الشرعية اليمنية لتحقيق السلام الدائم والشامل، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم الموقعة برعاية الأمم المتحدة، وإجبار ميليشيا الحوثي على الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين.من جهتها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي على موقف الاتحاد الثابت في دعم الشرعية اليمنية وحرصه المستمر على تحقيق السلام الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني كافة.// انتهى //17:37ت م0238