نيويورك 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم، متأثرة سلبًا بأسهم قطاع التكنولوجيا مع قلق المستثمرين بفعل مخاوف حيال النمو العالمي.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 11.60 نقطة بما يعادل 0.05 % ليصل إلى 25490.72 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 4.70 نقطة بما يعادل 0.17 % مسجلًا 2796.01 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 23.68 نقطة بما يعادل 0.31 % إلى 7618.98 نقطة.// انتهى //17:37ت م0239