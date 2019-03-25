الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واستقام غدا مباريات الجولة الـ 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بـ3 مواجهات تجمع بين العين مع الجبلين، والأنصار أمام المجزل، والجيل مع الوشم.ويلتقي العين السابع عشر في جدول الترتيب بـ34 نقطة، مع الجبلين الرابع عشر برصيد 37 نقطة، في مباراة تجمع بين الفريقين على استاد مدينة الملك سعود الرياضية ، وعلى ملعبه، يستضيف الأنصار سابع الترتيب برصيد 40 نقطة، نظيره المجزل الحادي عشر بـ38 نقطة.ويواجه الجيل التاسع برصيد 39 نقطة، ضيفه الوشم الثامن عشر بـ28 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.وتقام 6 مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، مساء بعد غد الأربعاء، حيث يلتقي الشعلة مع العدالة، وأبها أمام العروبة، والخليج مع القيصومة، وهجر أمام النجوم، وأخيرا جدة مع الطائي، والكوكب أمام النهضة ، ويستضيف الكوكب الخامس عشر بـ36 نقطة، نظيره النهضة الثالث عشر بـ37 نقطة، وذلك على ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد ، ويلتقي الشعلة صاحب المركز العشرين بـ25 نقطة، مع ضيفه فريق العدالة، الثالث برصيد 49 نقطة.ويستضيف أبها المتصدر بـ55 نقطة نظيره العروبة التاسع عشر برصيد 25 نقطة، في مباراة تجمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، ويواجه الخليج الخامس برصيد 45 نقطة، نظيره القيصومة السادس عشر بـ35 نقطة ، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يستضيف هجر الثاني عشر بـ38 نقطة، فريق النجوم صاحب المركز الثامن بـ39 نقطة ، ويلعب فريق جدة الرابع بـ45 نقطة لمواجهة الطائي عاشر الترتيب برصيد 38 نقطة، في مباراة تجمع بين الفريقين على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.وتختتم لقاءات الجولة بمباراة واحدة يوم الخميس المقبل، تجمع بين نجران السادس بـ42 نقطة، وضيفه ضمك الثاني برصيد 54 نقطة.// انتهى //17:45ت م0241