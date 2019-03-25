القاهرة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، وسط حالة من الترقب للعديد من الأحداث الجوهرية المتعلقة بالشركات الكبرى والقيادية بالسوق.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 10 مليارات جنيه ليصل إلى 3ر813 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 15ر1% ليغلق عند مستوى 8ر14670 نقطة، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة بلغت 3ر0% ليسجل 26ر684 نقطة، وانخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 47ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 82ر1734 نقطة.// انتهى //17:51ت م0243