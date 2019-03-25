عرعر 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأطلقت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر اليوم, حملتها لمشروع السلة الرمضانية التي تستهدف 337 أسرة يتيم مستفيد داخل مدينة عرعر بقيمة 300 ريال لكل أسرة محدده قيمة السهم الواحد بـ 100 ريال"وأوضح مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي, أن الحملة المدشنة اليوم بهدف توفير قيمة السلة الرمضانية التي تودع للأسر قبيل شهر رمضان لتلمس احتياجاتهم في هذا الشهر الكريم, متطلعا لإسهام جميع شرائح المجتمع, مشيرا إلى أن إدارة العلاقات العامة والإعلام وضعت مؤشرات في الحملة "عداد الحملة" سيتم تحديثه عبر صفحاتهم بالمواقع الاجتماعية لمعرفة حجم المساهمة في توفير قيم السلال الرمضانية للمستفيدين .وأبان أنه يتم استقبال المساهمات عن طريق تخصيص ثلاثة حسابات بنكية لاستقبال المساهمة أو الحضور لمقر الجمعية وتسلميها يدوي.// انتهى //17:57ت م0244