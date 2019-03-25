حائل 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة حائل غداً, ندوة علمية بعنوان "منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة والدعوة إلى الله والتحذير من المناهج والجماعات المخالفة" يلقيها أعضاء مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة أحمد بن محمد العتيق وعمر بن علي الحماد وعبداللطيف بن صالح العامر بعد صلاة المغرب بجامع الأميرة سارة بمحافظة بقعاء بمنطقة حائل.وتأتي هذه الندوة ضمن مناشط المكتب التوجيهية.// انتهى //18:47ت م0257