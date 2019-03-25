عمّان 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واستلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بُحث خلاله التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين.وأعرب الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال عن تقديره لمواقف العاهل الأردني الراسخة تجاه القضية الفلسطينية والقدس، ولما يبذله من جهود كبيرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة في جميع المحافل الدولية.// انتهى //18:48ت م0258