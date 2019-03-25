الباحة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واساختتم فريق عطاء التطوعي بمنطقة الباحة اليوم، مبادرة "اغرش شجرة" بالشراكة مع بلدية بني كبير, وذلك في منتزه الأمير متعب بن عبدالعزيز, بحضور محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم.وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم ألقى قائد فريق عطاء التطوعي سامي بن حمدان الغامدي كلمة تناول فيها مراحل مبادرة اغرس شجرة والتي تمكن من خلالها الفريق من توزيع وزراعة أكثر من 16 ألف شتلة مثمرة, بالإضافة إلى مشاركة الفريق في فعاليات أسبوع البيئة.وأشار الغامدي إلى أن الفريق قام بزراعة أكثر من 500 شتلة اليوم في منتزه الأمير متعب بن عبدالعزيز بالشراكة مع بلدية بني كبير وهي المرحلة الخامسة والأخيرة, إضافة الى تنظيف المنتزه وازالة الكتابات على الجدران .عقب ذلك شارك محافظ بلجرشي فريق عطاء التطوعي والأهالي وطلاب مدارس قطاع بلجرشي زراعة عدد من الشتلات، فيما كرم الجهات المشاركة والداعمة.من جانبه أكد محافظ بلجرشي غلاب ابو خشيم على أهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الجانب التوعوي لدى المجتمع منوها بدعم سمو أمير المنطقة وتوجيهاته السديدة في الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، مقدما شكره لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه المبادرة في كافة مراحلها.//انتهى//19:04ت م0260