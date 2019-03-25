الباحة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسينظم نادي الباحة الأدبي الثقافي غداً، أمسية شعرية، وذلك بقاعة الشيخ سعيد العنقري الثقافية بالنادي.ونوه رئيس النادي الأدبي بالباحة حسن الزهراني بأن الأمسية تأتي احتفاء بيوم الشعر العالمي، ويشارك في إحيائها عدداً من الشعراء الذين حازوا على لقب أمير الشعراء من أبناء المملكة والعكاظيون الذين حصلوا على بردة شاعر عكاظ وشباب عكاظ من أبناء المملكة أيضاً .وأكد الزهراني أن هذه الأمسية تأتي ضمن سبعة نشاطات أعدها النادي للإحتفال بيوم الشعر العالمي.//انتهى//19:10ت م0261