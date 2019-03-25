طرابلس 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأكد مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي أن اجتماع اللجنة الرباعية الذي سيلتئم في تونس مطلع الأسبوع المقبل سيعقد على أعلى مستوى.وقال في تصريح متلفز، إن الاجتماع سيدرس تقييم العملية السياسة ودفعها إلى الأمام، لافتاً النظر إلى أن هذا اللقاء سيعطي نفساً جديداً للمسيرة السياسية السلمية في ليبيا.وأشار الجمالي إلى أن الجامعة العربية تدعم خطة عمل الأمم المتحدة لأنها تمثل وجهة نظر جميع الأطراف الدولية، مبيناً أن الهدف الأساسي من الخطة الأممية هو كيفة الوصول إلى إجراء الانتخابات وإقناع جميع الأطراف الليبية باحترام نتائج صناديق الاقتراع.// انتهى //19:16ت م0262