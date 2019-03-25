بروكسل 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني دعمها للقرار الأخير الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي بطلب دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا.وأوضحت موغيريني في تصريح وفقاً لمكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي وهي تتحدث إلى جانب وزير خارجية باكستان، في اسلام أباد أن ظهور الإسلاموفوبيا يشكل تهديدًا للجميع، مضيفةً أنه ليس تهديدًا للمسلمين فحسب بل لمجتمعاتنا أيضًا.وقالت "لهذا السبب بالنسبة لي وبالنسبة للاتحاد الأوروبي من الأولويات التأكد من أن الاسلاموفوبيا لا تجد أي مكان لها في الاتحاد الأوروبي وهذا هو سبب مشاركتي رئيسة وزراء نيوزيلندا في قيادتها في التصدي للهجوم الإرهابي الذي وقع قبل عشرة أيام هناك".وأبدت استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع شركائه ليس فقط في منظمة التعاون الإسلامي ولكن أيضًا في إطار الأمم المتحدة.// انتهى //19:25ت م0266