تبوك 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم ـ ضمن فعالياته الخاصة بأسبوع البيئة الأول لعام 1440 هـ الذي تنظمه الوزارة تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا" ـ باستزراع ستة أنواع من البذور على طريق شرما ، الذي يهدف من خلالها " الفرع " إلى إحياء الغطاء النباتي في هذه المنطقة ، وتوفير مساحات خضراء تكافح التصحر ، والتوعية بأهمية التشجير ، وشهدت الفعالية تفاعلا ومشاركة من فريق نبض الحياة التطوعي الذي شارك بخبرته التطوعية .كما قام فرع وزاة البيئة اليوم بغرس عدد من الشتلات في الحرم الجامعي بجامعة تبوك ، التى شاركت بمحاضرة بعنوان" أثر الاحتطاب الجائر على البيئة" وقدمها المحاضر بكلية العلوم الدكتور خالد المطيري.يذكر أن " أسبوع البيئة " الذي أقيم بمنطقة تبوك قد حفل بالعديد من الأنشطة والبرامج الإرشادية والتوعوية منذ انطلاق فعالياته الخميس الماضي ، حيث اطلع أهالي منطقة تبوك من خلال المخيم البيئي الذي أقيم في متنزه الأمير فهد بن سلطان على الإرشادات الخاصة بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها، كما قدم المخيم لهم بعض الهدايا والشتلات والورود ، وتخلل المعرض عرض مرئي للتثقيف البيئي ، كما تمكن الأهالي من الاطلاع على فعاليات مختلفة ضمت العديد من الأجنحة كجناح وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفريق نبض الحياة ، ورابطة تبوك الخضراء ، وهيئة الأرصاد ، والكلية التقنية ، ومسرح الفعاليات وأنشطة توعوية ، وذلك في مجمع المكان مول بتبوك.كما أقيمت خلال الأسبوع البيئي بعض الأنشطة الميدانية منها تنظيف متنزه الأمير فهد بن سلطان وغرس شتلات في حرم جامعة تبوك، ونثر بذور النباتات البرية والرعوية على طريق شرما، إضافة إلى المحاضرات التي شارك في تقديمها عدد من المختصين والمهتمين بالبيئة التي عُقدت في عدة مواقع منها فرع وزارة البيئة بالمنطقة ، وجامعة تبوك ، ومركز أمانة تبوك للاحتفالات ، وقيادة المنطقة الشمالية الغربية ، لخيتتم الفرع بعد غدٍ فعاليات أسبوع البيئة 1440 بزراعة الخط الدولي من حالة عمار وحتى بئر بن هرماس، يعقبها ندوة بعنوان " بيئتنا مجتمعنا ".// انتهى //19:26ت م0267