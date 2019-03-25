غزة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعاً غرب مدينة غزة، وموقعاً آخر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع‘ في أول رد على إطلاق صاروخ من قطاع غزة على تل أبيب، فيما لا يزال الطيران الحربي يحلّق بكثافة في أجواء القطاع، ومن المتوقع أن يشن مزيدًا من الغارات .// انتهى //19:26ت م0268