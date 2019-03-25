طرابلس 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم اجتماعاً بمقر المجلس في مدينة طرابلس، ضم كل من نائب الرئيس عبدالسلام كجمان، وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.وتم خلال هذا الاجتماع استعراض آخر تطورات الوضع السياسي والأمني، بالاضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، والمشاريع الخدماتية المقرر تنفيذها أو استكمالها، والمشاريع التنموية بالأخص في مناطق الجنوب، وذلك بعد اعتماد الترتيبات المالية للعام الحالي 2019.// انتهى //19:34ت م0269