مكة المكرمة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأطلق مساعد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور محمد بن أحمد النعيري اليوم بمجمع الأنشطة الطلابية التصفيات النهائية لمسابقة أولمبياد النشاط الطلابي "المسابقات التنافسية " التي يقيمها قسم النشاط الطلابي" بنين " لمدة ثلاثة أيام .وبين الدكتور محمد النعيري أن برنامج أولمبياد النشاط الطلابي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها إدارة التعليم وقامت على تبنيها وتفعيلها منذ سنوات، مبيناً أن المسابقة تهدف إلى تخريج جيل من الطلاب المبدعين في شتى أنواع المواهب والمعارف والعلوم من خلال تفعيل النشاط الصفي وغير الصفي في المدارس مما يساعدهم على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم ، والعمل على تنميتها وصقلها وفق خطة إجرائية مقننة ترتبط بالمنهج الدراسي تبدأ من داخل الصف الدراسي ومن ثم على مستوى المدرسة ثم على مستوى القطاعات التعليمية وتختتم على مستوى إدارة التعليم لتكون الثمرة رعاية جيل مبدع وموهوب من الطلاب المتميزين والمبدعين وإعدادهم للمشاركات الثقافية والعلمية والرياضية على مستوى المملكة .من جابنه أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي حسن بن محمد الثعلبي أنه يشارك في الأولمبياد ٨٣٥ طالبا وصلوا للتصفيات النهائية من أصل ١٦ ألف طالب شاركوا في فعاليات الأولمبياد منذ انطلافته يمثلون المدارس كافة داخل المحافظة وفي مكاتب التعليم التابعة لإدارة التعليم ومن مختلف المراحل الدراسية الابتدائية (الصفوف الأولية والعليا ) والمرحلتين المتوسطة والثانوية يتنافسون في ( ٤٢) فعالية دينية وثقافية وعلمية ورياضية وكشفية وفنية ومنهجية.وبين أن فعاليات المرحلة الأولى قد بدأت على مستوى الصف الدراسي ، فيما كانت المرحلة الثانية على مستوى المدرسة ، والمرحلة الثالثة على مستوى القطاعات التعليمية والبالغ عددها ( ١٨ ) قطاعا مفيدا أنه تم اختيار المسابقات والفعاليات بعناية كبيرة بما ينسجم مع خصائص واهتمامات كل مرحلة دراسية .من جانب آخر أفاد مشرف النشاط الطلابي عبدالرحمن بن محمد البركاتي أنه تم الإعداد والتجهيز لانطلاقة منافسات مرحلة التصفيات النهائية ، حيث تم تحديد اللجان المنظمة واختيار المحكمين وتذليل الصعوبات كافة أمام المشاركين وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لإنجاح فعاليات الأولمبياد.انتهى19:34ت م0270