طبرجل 18 رجب 1440هـ الموافق 25 مارس 2019م واستواصل لجنة التوطين أعمالها الميدانية للتأكد من تطبيق قرار توطين المهن بمنافذ البيع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ( العمل والتجارة والشرطة والأمانه وشعبة الجوازات).وبدأت اللجنة بمتابعة من محافظ طبرجل عبيد الفليح الحربي, أعمالها بزيارة المحلات المقصوره على مهن توطين السعوديين وتم خلال الجولة التأكد من توطين المهن المقصورة على السعوديين ولا يزال العمل مستمرا ونسبة التوطين 100% .//انتهى//19:38ت م0272