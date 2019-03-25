جدة 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسناقش مدير سجون منطقة مكة المكرمة بالإنابة ، العميد الدكتور ابراهيم بن سعد الغامدي ، مع مدير عام فرع معهد الإدارة بالمنطقة علي بن يحيى الغامدي ، سبل التعاون بين الطرفين .جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير سجون منطقة مكة المكرمة بالإنابة ، لمدير فرع معهد الإدارة بالمنطقة .وفي ذات الشأن عقد الجانبان اجتماعاً جرى خلاله استعراض سبعة ملفات تتمثل في تدريب العاملين من الجنسين على البرامج العامة ، وتدريب العاملين على مسارات يتم تصميمها بالتوافق مع فريق العمل بين الطرفين ، والمشاركة في مناشط الطرفين من عمل ورش ، ومؤتمرات ، ومنتديات ، أو اجتماعات استشارية ، وتطوير نظام الجودة في السجون ، وبحث ما يتم تقديمه للنزلاء ويصلح لإعادة تصميمه لهم ، وكذا مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين ، والمساعدة في أتمتة العمل العملياتي والإداري بسجون المنطقة.وعلى هامش الزيارة تجول وفد السجون على كافة مرافق المعهد ، واطلع على مايقدمه من أنشطة وبرامج شملت التدريب ، والاستشارات ، والبحوث ، والتوثيق.// انتهى //19:43ت م0273