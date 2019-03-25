أبوظبي 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في قصر البحر بأبوظبي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل .ونقل السفير الدخيل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولسموه، وتمنياتهما لحكومة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.كما قدم السفير الدخيل لسمو ولي عهد أبوظبي هدية عبارة عن لوحتين فنيتين تجسد أواصر العلاقات وقوتها بين البلدين الشقيقين، تتضمن الأولى صورة تجمع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد أبوظبي، وخلفهما علمي البلدين، والأخرى تتضمن رسماً لسمو ولي العهد مع الشيخ محمد بن زايد مع علمي المملكة والإمارات في الخلف.كما طلب سمو ولي عهد أبوظبي نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مبدياً إعجابه واستحسانه للوحتين.// انتهى //20:03ت م0275