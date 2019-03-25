الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسأعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.075 مليار ريال سعودي.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين الأولى منها، تبلغ 2.395 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.844 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثانية، 3.680 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.// انتهى //20:07ت م0277