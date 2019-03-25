الرياض 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسوقّعت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، مساء اليوم، مذكرة تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وذلك في مقر جمعية " أعمال" بالرياض.ووقّع المذكرة عن جمعية "أعمال" صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس مجلس الإدارة ماجد أحمد عبدالله.وستسهم هذه الشراكة في انضمام ١٠٠ من مستفيدي جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم أو ذويهم لمبادرة "طريقة النجاح" بجمعية "أعمال‬"، التي تهدف إلى تمكين ٧٥٪ منهم في سوق العمل من خلال برنامج إجادة،‬ وتمويل ٢٥٪ من مشاريعهم الرائدة وإطلاقها في سوق العمل الحر.وثمن الأمير فيصل بن عبدالرحمن دعم واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بأعمال الجمعية.وفي ختام التوقيع كرم سمو رئيس مجلس الإدارة عددًا من الإعلاميين لدعمهم واهتمامهم بإيصال رسالة الجمعية.// انتهى //20:56ت م0283