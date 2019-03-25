الطائف 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واسشارك مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف في المعرض الإرشادي بعنوان " الإرشاد مسؤلية الجميع " الذي تنظمه الكلية التفنية بمحافظة الطائف.وسلط المعرض الضوء على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المركز ووحدة الخدمات المساندة.وشارك المركز بركن تعريفي للخدمات الاجتماعية اللي يقدمها المركز ووحدة الخدمات المساندة.// انتهى //20:56ت م0284