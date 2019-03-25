اجتماعي / مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف يشارك في معرض " الإرشاد مسؤلية الجميع "
الاثنين 1440/7/18 هـ الموافق 2019/03/25 م واس
الطائف 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019 م واس
شارك مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف في المعرض الإرشادي بعنوان " الإرشاد مسؤلية الجميع " الذي تنظمه الكلية التفنية بمحافظة الطائف.
وسلط المعرض الضوء على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المركز ووحدة الخدمات المساندة.
وشارك المركز بركن تعريفي للخدمات الاجتماعية اللي يقدمها المركز ووحدة الخدمات المساندة.
// انتهى //
20:56ت م
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